تعليق الدراسة الحضورية اليوم في فروع جامعة جدة بخليص والكامل

قررت جامعة جدة تعليق الدراسة اليوم الأحد في فروع الجامعة بخليص والكامل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الجامعة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم الأحد 4-9-1444هـ بفرعي الجامعة بمحافظة خليص ومحافظة الكامل وستكون الدراسة عن بُعد والدوام للموظفين حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات.