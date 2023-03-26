محمد عبده يكشف تفاصيل الخلاف الكبير مع شخصية مهمة إصابة سلمان الفرج في الحوض تعليق الدراسة الحضورية اليوم في منشآت التدريب التقني بعسير روبينيو مُهدد بالسجن 9 سنوات إعصار يمحو بلدة بالكامل في أمريكا ويقتل 23 شخصًا 6 مواقف داخلية تسهل الوصول إلى المسجد الحرام إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي اليوم سفيان بوفال يسجل الهدف الأول لـ المغرب ضد البرازيل المنتخب السعودي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة ولي العهد يصل المدينة المنورة
أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المنشآت التدريبية التابعة لها، بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية في محافظات تنومة والنماص وبلقرن ومحايل ورجال ألمع ومركز الحريضة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر “منصة التدريب الإلكتروني”.