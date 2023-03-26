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تعليق الدراسة الحضورية اليوم في منشآت التدريب التقني بعسير

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ صباحاً
تعليق الدراسة الحضورية اليوم في منشآت التدريب التقني بعسير
المواطن - واس

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أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المنشآت التدريبية التابعة لها، بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية في محافظات تنومة والنماص وبلقرن ومحايل ورجال ألمع ومركز الحريضة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر “منصة التدريب الإلكتروني”.

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