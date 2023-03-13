تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الطائف اليوم بسبب الطقس

اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار الهوية الوطنية جوهرة بطولات الرياضات الإلكترونية السعودية تعود بموسمها الرابع في الرياض
أعلنت إدارة جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية اليوم، وتحويلها عن بعد عبر منصة البلاك بورد؛ حرصًا على سلامة الجميع.
وقالت إدارة الجامعة عبر تويتر: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديميَّة والإداريَّة في مقر الكلية الجامعية بالخرمة ورنية فقط؛ تعلن جامعة الطائف تعليق الدراسة حضوريًّا يوم الاثنين 13 مارس 2023؛ وتحويلها على منظومة البلاك بورد.
في وقت سابق، أعلنت جامعة الباحة، تعليق الدراسة الحضورية أيضًا الاثنين، بناء على تقارير الأرصاد، ولسلامة الجميع.
وأوضحت الجامعة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية، وستكون المحاضرات لليوم الدراسي “عن بُعد”.