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تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الطائف اليوم بسبب الطقس

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ صباحاً
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الطائف اليوم بسبب الطقس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية اليوم، وتحويلها عن بعد عبر منصة البلاك بورد؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وقالت إدارة الجامعة عبر تويتر: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديميَّة والإداريَّة في مقر الكلية الجامعية بالخرمة ورنية فقط؛ تعلن جامعة الطائف تعليق الدراسة حضوريًّا يوم الاثنين 13 مارس 2023؛ وتحويلها على منظومة البلاك بورد.

جامعة الباحة

في وقت سابق، أعلنت جامعة الباحة، تعليق الدراسة الحضورية أيضًا الاثنين، بناء على تقارير الأرصاد، ولسلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية، وستكون المحاضرات لليوم الدراسي “عن بُعد”.

 

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