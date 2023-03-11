تعليق الدراسة الحضورية غدًا برجال ألمع وينبع

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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بجميع المدارس وذلك بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت إدارة تعليم رجال ألمع في بيان “بناءً على ما وُرد من المركز الوطني للأرصاد من تنبيه وتوجيه، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرّر أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الأحد عبر منصة مدرستي في جميع المدارس”.
كما قررت إدارة تعليم ينبع تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.
وذكرت الإدارة عبر حسابها بموقع “تويتر” أنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة “عن بعد” ليوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444هـ وذلك عبر منصة مدرستي لمدارس مكتب تعليم العيص والقطاعات التابعة له”.