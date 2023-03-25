تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمكة المكرمة والباحة

قررت إمارة منطقة مكة المكرمة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد، بناء على ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الإمارة في بيان “بناء على ما وردنا من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم، فقد تقرر أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الأحد الموافق ٤-٩-١٤٤٤هـ عبر منصة مدرستي بالعاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة”.

الدراسة عن بعد

كما أعلنت إدارة تعليم الباحة، عن تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لها.

وقالت تعليم الباحة في بيان إنه “بناءً على آخر التقارير الحديثة الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لتعليم الباحة بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأحد 4 رمضان”.