تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمكة المكرمة والباحة

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قررت إمارة منطقة مكة المكرمة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد، بناء على ورد من المركز الوطني للأرصاد.