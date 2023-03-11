تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم وجامعة الطائف

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أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في مقرات وفروع الجامعة كافة يوم غدٍ الأحد؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد” ويستمر دوام الموظفين -عن بُعد- حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
كما أعلنت إدارة تعليم الطائف تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الأحد بتعليم الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة -عن بعد- عبر منصة مدرستي.