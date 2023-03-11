تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعتي الملك عبدالعزيز وكاساو بجدة

أمطار غزيرة على القصيم والجوف تأجيل مباراة الوحدة والباطن 24 ساعة الجاسر: طيران الرياض تمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي بالمملكة مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون عن بُعد غدًا الأحد.
وقالت الجامعة في بيان صادر اليوم السبت “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، جامعة الملك عبدالعزيز تقرر تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون عن بُعد، وذلك يوم غدٍ الأحد في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ”.
كما قررت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية كاساو فرع جدة، تعليق الدارسة الحضورية لتكون عن بعد ليوم غدٍ الأحد.
وكانت جامعة الطائف أعلنت تعليق الدراسة الحضورية في مقرات وفروع الجامعة كافة يوم غدٍ الأحد؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد” ويستمر دوام الموظفين -عن بُعد- حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.