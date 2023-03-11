تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعتي الملك عبدالعزيز وكاساو بجدة

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون عن بُعد غدًا الأحد.

وقالت الجامعة في بيان صادر اليوم السبت “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، جامعة الملك عبدالعزيز تقرر تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون عن بُعد، وذلك يوم غدٍ الأحد في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ”.

جامعة الملك سعود

كما قررت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية كاساو فرع جدة، تعليق الدارسة الحضورية لتكون عن بعد ليوم غدٍ الأحد.

جامعة الطائف

وكانت جامعة الطائف أعلنت تعليق الدراسة الحضورية في مقرات وفروع الجامعة كافة يوم غدٍ الأحد؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد” ويستمر دوام الموظفين -عن بُعد- حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.