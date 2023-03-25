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تعليق الدراسة الحضورية غدًا في ظهران الجنوب وسراة عبيدة

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في ظهران الجنوب وسراة عبيدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت كل من إدارة التعليم في ظهران الجنوب وسراة عبيدة عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت إدارة تعليم ظهران الجنوب إنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة يوم الأحد 4 / 9 / 1444هـ “عن بُعد” من خلال ⁧منصة مدرستي⁩ ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس في جميع القطاعات التابعة لتعليم ظهران الجنوب.

كما قالت إدارة تعليم سراة عبيدة إنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأحد 04 / 09 / 1444هـ وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس محافظة سراة عبيدة ومدارس مكتب التعليم بـالفرشة.

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