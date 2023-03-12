تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الباحة غدًا

أعلنت جامعة الباحة بالمنطقة، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الاثنين، بناء على تقارير الأرصاد، ولسلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية، وستكون المحاضرات لليوم الدراسي غداً “عن بُعد”.

وادي الدواسر

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم محافظة وادي الدواسر، تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة عبر تويتر، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار الدراسة وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ليوم غدٍ الاثنين 21/ 8/ 1444هـ.

تعليم الشرقية

كما أعلنت إدارة تعليم الشرقية، تحويل الدراسة عن بعد غدًا الاثنين، كإجراء احترازي لسلامة الجميع؛ بناء على التقارير الواردة من الأرصاد.

وقالت إدارة تعليم الشرقية عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع كإجراء احترازي تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين 21/ 8/ 1444هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي بالمدارس التابعة للإدارة العامة لتعليم الشرقية لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.