تعليق الدراسة الحضورية في جامعة نجران وفروعها غدًا

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أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية غداً الأثنين، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفرعي الجامعة بمحافظتي شرورة وحبونا، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.
وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون – عن بعد – عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.
أعلن المتحدث الرسمي لـ تعليم نجران، جابر مدخلي، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الاثنين بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
ولفت المتحدث إلى أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، حسبما ذكر الحساب الرسمي لتعليم نجران عبر تويتر.