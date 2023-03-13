تعليق الدراسة في مدارس عسير والنماص ورجال ألمع غدًا

أعلنت إدارات تعليم عسير والنماص ورجال ألمع تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء؛ نظرًا لاستمرار الحالة المطرية وفق تقارير الأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع مع استمرار الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 22/ 8/ 1444هـ عبر منصة مدرستي في جميع المدارس.

تعليم سراة عبيدة وظهران الجنوب

وفي وقت سابق، قررت إداتا تعليم سراة عبيدة وظهران الجنوب، استمرار الدراسة عن بُعد غدًا الثلاثاء؛ وذلك بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.