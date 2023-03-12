تعليق فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي اليوم

أعلنت إدارة مهرجان زيتون الجوف الدولي الـ16 عن تعليق الفعاليات اليوم الأحد، والاكتفاء بصالة الزيتون لاستقبال الزوار بسبب التقلبات الجوية والحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وذلك حرصاً على سلامة الزوار والمشاركين والعاملين في المهرجان الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.

الاكتفاء باستقبال الزوار

وأكد أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن إدارة المهرجان قررت تعليق الفعاليات والاكتفاء باستقبال الزوار في صالة الزيتون للمتسوقين نظراً لكثافة هطول الأمطار.

يذكر أن فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الـ16 انطلقت الأربعاء الماضي، وكان من المقرر أن تتواصل الفعاليات لمدة 10 أيام.