تعليم الباحة: بداية اليوم الدراسي خلال رمضان 9.30 صباحًا

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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام، في جميع مدارس التعليم العام بمراحله الابتدائي والمتوسط والثانوي حيث تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 9.30، وبواقع 35 دقيقة وينتهي بحسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وكل صف دراسي .
وحددت الإدارة بدء دوام جميع الإدارات والمكاتب والأقسام للبنين والبنات الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة 3 مساءً.