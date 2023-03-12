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بسبب الحالة المناخية

تعليم الدوادمي: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
تعليم الدوادمي: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم الدوادمي، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية.

وقررت الإدارة أن تكون الدراسة عن بُعد ليوم غدٍ الاثنين 21/ 8/ 1444هـ عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم الدوادمي، حسبما ذكر السحب الرسمي عبر موقع تويتر.

حالة الطقس المتوقعة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة تبدأ اليوم وتستمر حتى صباح غد الاثنين.

كما توقع الحصيني سقوط حبات البرد وجريان السيول على غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة والكويت واليمن مصحوبة برياح نشطة.

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