تعليم الرياض تحدد موعد بداية اليوم الدراسي في رمضان

المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات
أعلنت إدارة تعليم الرياض، اليوم السبت، مواعيد بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك والذي يبدأ خلال أيام.
وأقرت إدارة تعليم الرياض بداية اليوم الدراسي في شهر رمضان المبارك عند الساعة 9 صباحاً في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية.
وأضافت إدارة تعليم الرياض “يكون عودة الدوام الصيفي في 6 شوال”.