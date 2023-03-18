تعليم الرياض تحدد موعد بداية اليوم الدراسي في رمضان

أعلنت إدارة تعليم الرياض، اليوم السبت، مواعيد بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك والذي يبدأ خلال أيام.

الدراسة في رمضان

وأقرت إدارة تعليم الرياض بداية اليوم الدراسي في شهر رمضان المبارك عند الساعة 9 صباحاً في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وأضافت إدارة تعليم الرياض “يكون عودة الدوام الصيفي في 6 شوال”.