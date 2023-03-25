Icon

ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة وحيازة مخدرات Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon مغاربة أوروبا يغادرون فرنسا وإسبانيا للتنافس في عطر الكلام بالرياض Icon إطلاق اسم ليونيل ميسي على ملعب تدريبات منتخب الأرجنتين Icon تدشين برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في نيبال Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم Icon الدراسة عن بُعد غدًا في النماص والطائف Icon تعليم الرياض يستغني عن 87 مبنى مستأجرًا Icon خالد الفراج يقلد جراح القلب Icon تحذير لمرضى السكري من شرب الكافيين في رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
بتكلفة تجاوزت 23 مليون ريال

تعليم الرياض يستغني عن 87 مبنى مستأجرًا

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
تعليم الرياض يستغني عن 87 مبنى مستأجرًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استغنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن 71 مبنى مستأجرًا لمدارس البنين والبنات، فيما قلّصت عدد مباني الإدارة المركزية من 16 مبنىً إداريًا للإدارة المركزية و5 من مباني مكاتب التعليم موزعة سابقًا على أحياء متعددة داخل مدينة الرياض، ليصبح عدد مباني الإدارة المركزية 3 مبانٍ إدارية شاملة الحرم الرئيسي للإدارة.

وكشفت الإدارة العامة للتعليم أن القيمة الإيجارية وتكلفة التشغيل والصيانة لهذه المباني تجاوزت 23 مليون ريال.

الاستخدام الأمثل للمباني

يأتي ذلك في إطار دعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بالمشاريع المدرسية الجديدة وتحقيق توجهات وزارة التعليم بالاستثمار الأمثل للمباني الإدارية والتعليمية القائمة والتي وصلت فيها نسبة المباني المدرسية الحكومية لـ ٩٥٪ وتقليص المباني المستأجرة لـ ٥٪، ما يُسهم في دعم كفاءة الاستخدام للمباني التعليمية وترشيد الكفاءة التشغيلية من خلال توجيه عقود التشغيل والصيانة للمباني والمدارس الأكثر احتياجًا.

يذكر أن إدارة تعليم الرياض قد اتخذت العديد من الإجراءات التي تساهم في رفع الجودة وكفاءة الأداء، وتحقيق المرونة والفاعلية، وتفويض الصلاحيات واتخاذ القرارات لخدمة كافة فئات المستفيدين؛ حيث أكملت بنجاح خطة أعمال إعادة التوزيع الجغرافي لمكاتب التعليم والتي نتج عنها توزيع مكاتب التعليم جغرافيا من 29 مكتبًا ووحدة إشرافية إلى 15 مكتبًا تعليمًا، كما عملت على إعادة تدوير المشرفين وتمكين 57٪ من الكفاءات الإشرافية على مستوى الإدارة المركزية للعمل بمكاتب التعليم للقرب من الميدان التعليمي والقيام بعمليات الدعم والمساندة للعملية التعليمية بالمدارس.

تكليفات جديدة

وكانت إدارة تعليم الرياض قد أقرّت مع بدء العام الدراسي الحالي تكليفات جديدة وتدوير لقيادات مكاتب التعليم بنسبة 100 % ودعمها بالكوادر الإدارية والإشرافية بعد منحها صلاحيات أكبر، إضافة إلى تدوير وتمكين خبرات جديدة في الإدارة المدرسية بمدارس البنين والبنات، للعمل على تطوير الأداء الإشرافي والإداري في مكاتب التعليم والمدارس، وتقديم أفضل الخدمات لكافة المستفيدين من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى العراقية
العالم

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى...

العالم
القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد...

الرياضة
هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج الملك تشارلز
مشاهير

هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج...

مشاهير
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن

آخر الاخبار
الملك سلمان : نسأل الله أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه وأن يوفقنا للخيرات فيه
أخبار رئيسية

الملك سلمان : نسأل الله أن يعيننا...

أخبار رئيسية
عصابة تسرق 3 آلاف تصميم من سبيس إكس وتهدد ماسك
العالم

عصابة تسرق 3 آلاف تصميم من سبيس...

العالم
نائب أمير الرياض يسأل أحد المنومين عن الخدمة بمستشفى وادي الدواسر
السعودية اليوم

نائب أمير الرياض يسأل أحد المنومين عن...

السعودية اليوم
مركز الفلك الدولي يعلن موعد بدء شهر رمضان
العالم

مركز الفلك الدولي يعلن موعد بدء شهر...

العالم