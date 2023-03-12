تعليم الشرقية: الدراسة عن بعد غدًا لسلامة الجميع

أعلنت إدارة تعليم الشرقية، تحويل الدراسة عن بعد غدًا الاثنين، كإجراء احترازي لسلامة الجميع؛ بناء على التقارير الواردة من الأرصاد.

وقالت إدارة تعليم الشرقية عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع كإجراء احترازي تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين 21/ 8/ 1444هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي بالمدارس التابعة للإدارة العامة لتعليم الشرقية لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليم القنفذة

كما قررت إدارة تعليم القنفذة، تحويل الدراسة غدًا الاثنين لتكون عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

ولفتت إدارة التعليم عبر موقع تويتر، إلى أن ذلك القرار لجميع مدارس تعليم القنفذة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليم نجران

كما أعلن المتحدث الرسمي لـ تعليم نجران، جابر مدخلي، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الاثنين بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

ولفت المتحدث إلى أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.