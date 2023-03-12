تعليم القنفذة: الدراسة عن بعد غدًا عبر منصة مدرستي

قررت إدارة تعليم القنفذة، تحويل الدراسة غدًا الاثنين لتكون عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

ولفتت إدارة التعليم، عبر موقع تويتر، إلى أن ذلك القرار لجميع مدارس تعليم القنفذة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليم نجران

كما أعلن المتحدث الرسمي لـ تعليم نجران، جابر مدخلي، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الاثنين بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

ولفت المتحدث إلى أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

حفر الباطن

كما أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن، تعليق الدراسة الحضورية غدًا؛ بسبب تقارير الأرصاد؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم غد الاثنين الموافق 21/ 8/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.