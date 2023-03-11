تعليم الليث: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي

أعلنت إدارة تعليم الليث، تحويل الدراسة غدًا الأحد، لتكون عن بُعد، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة تعليم الليث في بيان “بناءً على ما وردنا من المركز الوطنيِ للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات فقد تقرر أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الأحد عن بُعد عبر منصة مدرستي لكافة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

تعليم مكة

وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة، قررت تحويل الدراسة غدًا الأحد، لتكون عن بُعد، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة تعليم مكة المكرمة في بيان إنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول الأمطار؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي يوم الأحد 20 / 8 / 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.