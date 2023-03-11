تعليم المخواة: الدراسة عن بُعد غدًا

أعلنت إدارة تعليم المخواة، اليوم السبت، عن تحويل الدراسة غدًا الأحد، لتكون عن بُعد لجميع المدارس والمكاتب التابعة له.

وقالت إدارة تعليم المخواة عبر حسابها على موقع “تويتر” “بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لنا بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444”.