تعليم المدينة المنورة: الدراسة عن بُعد غدًا

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أعلنت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بجميع المدارس وذلك بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت إدارة تعليم المدينة المنورة في بيان “بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بُعد ليوم غدٍ الأحد وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة ومكاتبها”.