تعليم النماص: الدوام عبر منصة مدرستي غدًا

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أعلنت إدارة تعليم النماص، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، وتحويل الدراسة عن بعد؛ بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.
وقالت إدارة النماص عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لتعليم النماص ليوم غدٍ الأربعاء 23/ 8/ 1444هـ، راجين الله السلامة للجميع.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم تبوك، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد غدًا الأربعاء؛ بسبب تقارير الأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وقالت الإدارة عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية، نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ليوم غد الأربعاء الموافق 23/ 8 في مدارس (مدينة تبوك وقراها) ومدارس (محافظة تيماء وقراها)؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.