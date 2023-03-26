تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم

قررت إدارة تعليم جازان، أن تكون الدراسة عن بعد اليوم الأحد؛ بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقال متحدث تعليم جازان في بيان إنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر أن تكون الدراسة اليوم الأحد الموافق 04 / 09/ 1444هـ عبر منصة مدرستي في جميع مدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة”.

تعليم حائل

وكانت إدارة تعليم حائل، أعلنت استمرار الدراسة عن بعد اليوم الأحد؛ بسبب تقارير الأرصاد بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة في بيان: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي ( عن بعد ) لليوم الأحد 1444/9/4هـ، في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.