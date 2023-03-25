تعليم حائل: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا

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أعلنت إدارة تعليم حائل، استمرار الدراسة عن بعد غدًا الأحد؛ بسبب تقارير الأرصاد بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وقالت الإدارة في بيان اليوم السبت: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي ( عن بعد ) ليوم غدٍ الأحد 1444/9/4هـ، في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.