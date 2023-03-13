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قررت إدارة تعليم ظهران الجنوب، استمرار الدراسة عن بُعد غدًا الثلاثاء، وذلك نظرًا لاستمرار الحالة المطرية بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت الإدارة في بيان لها: “نظرًا لاستمرار الحالة المطرية بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر استمرار الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء عن بُعد من خلال منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.