تعليم عسير: الدراسة عن بعد غدًا بسبب تقارير الأرصاد

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أعلنت إدارة تعليم عسير، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين؛ بسبب التقارير الواردة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 5/ 9/ 1444هـ؛ لتكون “عن بُعد” عبر منصة مدرستي، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم صبيا، استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.
وقال متحدث إدارة تعليم صبيا في تغريدة عبر الصفحة الرسمية بموقع تويتر: بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم؛ فقد تقرر أن تستمر الدِّراسة ليوم غدٍ الاثنين الموافق 5/ 9/ 1444هـ عبر منصة مدرستي في جميع مدارس الإدارة ومكاتب التعليم.