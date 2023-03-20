تعليم مكة: الدراسة في رمضان تبدأ الـ 9 صباحًا

بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا النيادي يحضر القهوة في الفضاء إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض وظائف شاغرة لدى شركة معادن
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ، وذلك في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي وفي مدارس التعليم المستمر “تعليم الكبار”.
وحددت الإدارة بدء اليوم الدراسي من الساعة التاسعة صباحاً مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، لمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي وفي مدارس التعليم المستمر “تعليم الكبار” بالمنطقة.
فيما حدد تعليم المنطقة بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر” تعليم الكبار” (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة 9:30 مساءً وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.