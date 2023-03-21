تعليم نجران: بدء اليوم الدراسي خلال رمضان 10 صباحًا

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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك، في جميع مدارس التعليم العام بمراحله الابتدائي والمتوسط والثانوي، حيث تبدأ الحصة الأولى في المدارس الصباحية الساعة 10 صباحاً، فيما تبدأ في المدارس المسائية ومدارس التوأمة الساعة 9 صباحاً للفترة الأولى، والساعة 1 ظهراً للفترة الثانية، في حين تبدأ في مدارس التعليم المستمر الساعة 9 مساءً، بواقع 35 دقيقة لكل حصة، وينتهي بحسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وكل صف دراسي.
وحددت الإدارة بدء دوام جميع الإدارات والمكاتب والأقسام للبنين والبنات الساعة 10 صباحاً، وحتى الساعة 3 مساءً.