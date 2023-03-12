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الدراسة عبر منصة مدرستي

تعليم وادي الدواسر: الدراسة عن بعد غدًا

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
تعليم وادي الدواسر: الدراسة عن بعد غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم محافظة وادي الدواسر، تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار الدراسة وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ليوم غدٍ الاثنين 21/ 8/ 1444هـ.

تعليم الشرقية

كما أعلنت إدارة تعليم الشرقية، تحويل الدراسة عن بعد غدًا الاثنين، كإجراء احترازي لسلامة الجميع؛ بناء على التقارير الواردة من الأرصاد.

وقالت إدارة تعليم الشرقية عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع كإجراء احترازي تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين 21/ 8/ 1444هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي بالمدارس التابعة للإدارة العامة لتعليم الشرقية لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

 

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