تعليم وادي الدواسر: الدراسة عن بعد غدًا

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أعلنت إدارة تعليم محافظة وادي الدواسر، تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.
وقالت الإدارة عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار الدراسة وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ليوم غدٍ الاثنين 21/ 8/ 1444هـ.
كما أعلنت إدارة تعليم الشرقية، تحويل الدراسة عن بعد غدًا الاثنين، كإجراء احترازي لسلامة الجميع؛ بناء على التقارير الواردة من الأرصاد.
وقالت إدارة تعليم الشرقية عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع كإجراء احترازي تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين 21/ 8/ 1444هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي بالمدارس التابعة للإدارة العامة لتعليم الشرقية لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.