أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم الأحد، عن تعيين توني دوغلاس رئيسًا تنفيذيًا لشركة طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد.

وذكر صندوق الاستثمارات العامة على حسابه بموقع “تويتر” أن دوغلاس يجلب خبرة تفوق 40 عامًا في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية.

وتولى دوغلاس قيادة الاتحاد للطيران في عام 2018، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمطارات، وشركة أبوظبي للموانئ، وقبل ذلك كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي لشؤون المعدات الدفاعية والدعم بوزارة الدفاع البريطانية.

كما تولى توني عددًا من المناصب الرفيعة في شركة “بي إيه إيه” (BAA) المتخصصة في تشغيل المطارات، ورئيس شؤون العمليات التشغيلية والرئيس التنفيذي المكلف للمجموعة في لاينج أوروركي (Laing O’Rourke).

ناقل وطني جديد

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزًا لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وإفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزًا رئيسًا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقًا لرحلاتها، عبر امتلاك اسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالميًا المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال، ومن المقرر أن يرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.