تعيين رائد أبو زنادة مديرًا تنفيذيًّا لنادي الإبل

اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار الهوية الوطنية جوهرة بطولات الرياضات الإلكترونية السعودية تعود بموسمها الرابع في الرياض
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، تعيين المهندس رائد أبو زنادة مديرًا تنفيذيًّا للنادي، والموافقة على إعفاء القحطاني بناءً على طلبه.
وتفصيلًا، أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، اليوم الأحد، قرارين إداريين، يقضي الأول بإغفاء المهندس بندر بن علي القحطاني من منصبه بناءً على طلبه، وتعيين المهندس رائد بن عبدالعزيز أبو زنادة مديرًا تنفيذيًّا لنادي الإبل.
فيما جاء القرار الثاني بتعيين المهندس بندر بن علي القحطاني مستشارًا غير متفرغ لرئيس مجلس الإدارة.