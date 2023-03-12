تعيين رائد أبو زنادة مديرًا تنفيذيًّا لنادي الإبل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، تعيين المهندس رائد أبو زنادة مديرًا تنفيذيًّا للنادي، والموافقة على إعفاء القحطاني بناءً على طلبه.

رائد أبو زنادة مديرًا تنفيذيًّا

وتفصيلًا، أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، اليوم الأحد، قرارين إداريين، يقضي الأول بإغفاء المهندس بندر بن علي القحطاني من منصبه بناءً على طلبه، وتعيين المهندس رائد بن عبدالعزيز أبو زنادة مديرًا تنفيذيًّا لنادي الإبل.

فيما جاء القرار الثاني بتعيين المهندس بندر بن علي القحطاني مستشارًا غير متفرغ لرئيس مجلس الإدارة.