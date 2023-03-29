تعيين منصور بن زايد نائبًا لرئيس الإمارات وخالد بن زايد وليًا للعهد بأبوظبي

أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارًا بتعيين الشيخ منصور بن زايد نائبًا لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

مراسيم خاصة وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أصدر الشيخ محمد بن زايد، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارًا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما أصدر الشيخ محمد بن زايد بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي مرسومًا أميريًا بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي.

كما أصدر بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي مرسومًا بتعيين خالد بن محمد بن زايد وليًا للعهد في إمارة أبوظبي.