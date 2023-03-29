تغريم شركة 50 ألف ريال تخلصت من مياه صرف في أرض فضاء

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكمًا قضائيًّا في مخالفة بيئية بحق شركة للخدمات البترولية- نوع النشاط محطة وقود- في مدينة الرياض.

مخالفة جسيمة

وبحسب ما ذكر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر تويتر، تمثلت المخالفة بإلقاء مياه صرف صحي غير معالجة في وسط بيئي “أرض فضاء”.

غرامة 50 ألف ريال

وأوضح المركز أن العقوبة تمثلت في فرض غرامة قدرها 50 ألف ريال، وإلزامها بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة، وإعادة التأهيل البيئي، ودفع التعويضات، ونشر ملخص الحكم.