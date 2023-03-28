تفاصيل إيقاف ولي العهد مشروع تطوير حديقة قديمة بالرياض

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روى الأمير فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض، تفاصيل إيقاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مشروع تطوير حديقة قديمة للحفاظ على مكانتها التاريخية وإرثها العمراني.
ولي العهد يوقف مشروع تطوير حديقة قديمة للحفاظ على مكانتها التاريخية إرثها العمراني@Ojeraisy#حكاية_وعد
#MBC1#رمضان_يجمعنا
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— MBC1 (@mbc1) March 28, 2023
وقال الأمير فيصل بن عياف في تصريحات لبرنامج “حكاية وعد” الذي يعرض على قناة “السعودية”، “في أحد الأيام جاءني اتصال من ولي العهد قال فيه إنه خلال ذهابه إلى الديوان الملكي لاحظ بدء العمل في حديقة على أحد الطرق الرئيسية حيث كان يستفسر عن الأمر”.
وأضاف أنه ردّ عليه بالتأكيد على مباشرة ومعرفة الوضع والرد على سموه، موضحًا أنه اكتشف أن إحدى الجهات الأخرى لديها مشروع تطويري وتحسيني قريب من الحديقة وهذا دفعها لتطويرها أيضًا، حيث تم البدء في العمل قبل يوم من مكالمة ولي العهد.
وأشار إلى أنه طلب من الجهة التصاميم المقترحة لعرضه على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسأله ولي العهد عما إذا كانت الحديقة بها عيوب أو نجم عنها مشكلات فأجاب بعدم وجود أي عيوب ومشاكل. ولفت إلى أنه من هنا وجه ولي العهد بإيقاف تطويرها للحفاظ على إثرها العمراني.
من جانبه، أوضح أمين محافظة جدة، صالح التركي، أن الحديقة كانت على بحيرة الأربعين واستعانوا بشركة متخصصة لتطويرها وذهبوا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأطلعوه على ملف تطوير الحديقة فلم يتحمس له وقال لهم إنه لا ينفع.
وأضاف أن ولي العهد طلب أن يكون التطوير في جدة منبثقًا من تاريخها العظيم، والعرض يكون لائقًا بمكانتها التاريخية.