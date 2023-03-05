تفاصيل الأوامر الملكية.. الدوسري وزيرًا للإعلام والحربي نائباً لرئيس الاستخبارات

صدرت اليوم الأحد، عدد من الأوامر الملكية الكريمة، تضمنت تعيينات في العديد من المناصب القيادية والرسمية من بينها تعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرًا للإعلام وتعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة. وفيما يلي تفاصل الأوامر الملكية الكريمة.

الدوسري وزيرًا للإعلام

صدر أمر ملكي كريم بالرقم: أ / 308 والتاريخ : 13 / 8 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 62) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ / سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

السلطان وزير دولة

كما صدر أمر ملكي كريم بالرقم : أ / 307 والتاريخ : 13 / 8 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 330 ) بتاريخ 10 / 6 / 1443هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 62) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي المهندس / إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المريخي مستشارًا بالديوان الملكي

كما صدر أمر ملكي كريم بالرقم: أ / 309 والتاريخ: 13 / 8 / 1444هـ فيما يلي نصه:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي قم ( أ / 589 ) بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ .

وبعد الطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الأستاذ/ حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب رئيس الاستخبارات العامة

وصدر أمر ملكي كريم بالرقم: أ / 310 والتاريخ: 13 / 8 / 1444هـ فيما يلي نصه:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 395 ) بتاريخ 6 / 7 / 1443هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الفريق / محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.

ثانياً : على رئيس الاستخبارات العامة تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مساعد وزير الثقافة

وصدر أمر ملكي كريم بالرقم: أ / 311 والتاريخ: 13 / 8 / 1444هـ فيما يلي نصه:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.

الغامدي مساعدًا لوزير الموارد البشرية

وصدر أمر ملكي كريم بالرقم : أ / 313 والتاريخ : 13 / 8 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ / اسماعيل ابن سعيد ابن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الحركان محافظًا لهيئة عقارات الدولة

وصدر أمر ملكي بالرقم : أ / 312 والتاريخ : 13 / 8 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 266 ) بتاريخ 14 / 5 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الدكتور / عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود