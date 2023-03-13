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هددها مرارًا بقتل أولاده ثم انتحر

تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت السلطات المصرية تفاصيل الحادث المفزع الذي هز مدينة الإسكندرية، بعدما كشفت الأم تفاصيل جديدة بشأن زوجها وتهديداته لها قبيل الحادث.

هددها مراراً

وكشفت زوجة الأجنبي المنتحر داخل الفندق الشهير بالإسكندرية، أن زوجها القاتل كان فد هددها قبل الجريمة.

وأضافت أنه قال لها: “نكاية بك سأنتقم منك وأقتل أولادك”.

خلافات كثيرة

وذكرت في التحقيقات أن هناك خلافات كثيرة كانت مستمرة بينهما هددها فيها كثيرًا.

كما أكدت التحريات صحة أقوال الزوجة. جاء ذلك بعدما أكدت مصادر أمنية وقضائية، بأن التحقيقات كشفت أن خلافات زوجية وراء انتحار أجنبي بشنق نفسه داخل غرفته في فندق بالإسكندرية، بعد أن قتل نجليه في الحمام.

تحقيقات مكثفة

وأجرت الأجهزة الأمنية تحقيقات مكثفة عن الواقعة، بيّنت خلالها أنها حدثت داخل فندق شهير بمنطقة محطة الرمل، حيث الأب قتل طفليه ثم انتحر، وفقًا لوسائل إعلام محلية مصرية.

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال إدارة الفندق واتضح أن عاملة نظافة هي أول من اكتشف الواقعة، إذ طرقت باب الغرفة محل الحادث أكثر من مرة، ولم يرد أحد فاعتقدت أن النزيل غادر بصحبة طفليه، وعندما عادت مرة أخرى شكّت في الأمر، وأخبرت الإدارة التي استعانت بالمفتاح الاحتياطي، وفتحت الغرفة لتجد جثث الثلاثة.

رسالة اعتراف

وبحسب التحريات الأولية، اعترف الأب، في رسالة تركها، بقتل طفليه قبل انتحاره انتقامًا من زوجته لشكه الدائم فيها.

يشار إلى أن السلطات كانت عثرت على جثتي طفلين بالغين من العمر 8 سنوات و5 سنوات داخل البانيو في حمام الغرفة.

وتبين أن الأب وضع منومًا لهما، ثم أغرقهما قبل أن ينتحر بشنق نفسه.

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