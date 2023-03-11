تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس

يفكر نادي النصر في التعاقد مع النجم الإسباني سيرخيو بوسكيتس لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني خلال صيف العام الحالي.

وكشف الإعلامي الرياضي فيرناندو بولو أن أصفر الرياض يفكر في ضم النجم الإسباني لمدة موسمين مع راتب سنوي قدره 36 مليون يورو.

بوسكيتس غير متحمس لعرض برشلونة

ويتنافس النصر مع إنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني لضم النجم بوسكيتس، حيث يرغب برشلونة في التجديد له مقابل 7 ملايين يورو سنويًا، بينما يفكر نادي إنتر ميامي في التوقيع معه لمدة موسمين مقابل 20 مليون يورو.

وينتهي عقد نجم برشلونة صاحب الـ34 عامًا، مع الفريق، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير أن إدارة النصر تقدمت بعرض إليه، حيث تسعى لحسم الصفقة، بعد نجاحها في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.