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يتم نقلها عبر قناة SSC

تفاصيل قرعة كأس الملك سلمان للأندية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
تفاصيل قرعة كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، المقرر إقامتها في العاصمة الرياض، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات والأندية العربية.

تفاصيل القرعة

ومن المقرر أن تُقام قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، على أن يتم نقلها عبر قناة SSC.

وأقامت اللجنة المنظمة اليوم في الرياض ورشة عمل تعريفية لممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة في البطولة، من أجل التعريف بأنظمة ولوائح المسابقة وبمواعيد وآلية تسجيل اللاعبين.

قرعة كاس الملك سلمان للاندية
جانب من مسؤولي الاتحادات والأندية – المصدر @UAFAAC

المشاركون بكأس الملك سلمان للأندية

وأعلنت اللجنة المنظمة عن قائمة الفرق المشاركة في النسخة الجديدة من كأس الملك سلمان للأندية في مرحلتي الدور الأول والثاني، تم اختيارهم وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للدول عن شهر ديسمبر.

وضمت أندية الدور الأول كلًا من؛ الشباب، الجيش الملكي المغربي، طلائع الجيش المصري، الصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، شبيبة الساورة الجزائري، قطر والسد من قطر، والوحدة الإماراتي، بجانب السيب والنهضة من عمان.

كما يُشارك شباب الأردن، القوة الجوية العراقي، المحرق والمنامة من البحرين، تشرين السوري، شباب الخليل الفلسطيني، البرج اللبناني، نواذيبو الموريتاني، الاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، الهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، بالإضافة إلى فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

كأس الملك سلمان للأندية
الفرق المشاركة – المصدر @UAFAAC

مرحلة النهائيات

ويتأهل من الدور الأول في كأس الملك سلمان للأندية 6 فرق، يُضاف إليها 10 أندية، وهي أبطال الدوريات؛ وهم، الهلال، الوداد المغربي، الترجي التونسي، الزمالك المصري، شباب بلوزداد الجزائري، السد القطري، الشرطة العراقي، والرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد، بجانب النصر.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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