تفاصيل قرعة كأس الملك سلمان للأندية

تترقب الجماهير قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، المقرر إقامتها في العاصمة الرياض، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات والأندية العربية.

تفاصيل القرعة

ومن المقرر أن تُقام قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، على أن يتم نقلها عبر قناة SSC.

وأقامت اللجنة المنظمة اليوم في الرياض ورشة عمل تعريفية لممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة في البطولة، من أجل التعريف بأنظمة ولوائح المسابقة وبمواعيد وآلية تسجيل اللاعبين.

المشاركون بكأس الملك سلمان للأندية

وأعلنت اللجنة المنظمة عن قائمة الفرق المشاركة في النسخة الجديدة من كأس الملك سلمان للأندية في مرحلتي الدور الأول والثاني، تم اختيارهم وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للدول عن شهر ديسمبر.

وضمت أندية الدور الأول كلًا من؛ الشباب، الجيش الملكي المغربي، طلائع الجيش المصري، الصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، شبيبة الساورة الجزائري، قطر والسد من قطر، والوحدة الإماراتي، بجانب السيب والنهضة من عمان.

كما يُشارك شباب الأردن، القوة الجوية العراقي، المحرق والمنامة من البحرين، تشرين السوري، شباب الخليل الفلسطيني، البرج اللبناني، نواذيبو الموريتاني، الاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، الهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، بالإضافة إلى فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

مرحلة النهائيات

ويتأهل من الدور الأول في كأس الملك سلمان للأندية 6 فرق، يُضاف إليها 10 أندية، وهي أبطال الدوريات؛ وهم، الهلال، الوداد المغربي، الترجي التونسي، الزمالك المصري، شباب بلوزداد الجزائري، السد القطري، الشرطة العراقي، والرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد، بجانب النصر.