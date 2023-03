تفاصيل محاولة اعتقال عمران خان وهروبه من الشرطة

أفادت وسائل إعلام باكستانية عن توجه الشرطة إلى منزل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان لاعتقاله.

🚨Alert🚨

Police are reaching Zaman Park to arrest Chairman Imran Khan.

All the workers and supporters reach Zaman Park asap!!!

#زمان_پارک_پہنچو pic.twitter.com/uF4bysp5OJ

— PTI Islamabad (@PTIOfficialISB) March 5, 2023