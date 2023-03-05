Icon

مساعي الخيرية تطلق “مبادرة التطوير القيادي للفتيات” Icon وظائف للمواطنين فقط بجامعة الملك فيصل على نظام العقود Icon ميسي يستعيد بريقه مع باريس سان جيرمان Icon عملية جراحية دقيقة في الرأس تعيد الحركة لمصابة بالشلل بالهفوف Icon 54 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة Icon أرقام مميزة لـ كاكو مع التعاون Icon إحباط محاولة تهريب 2.7 طن من نبات القات المخدر Icon دراسة توضح تأثير الضوضاء على صحة القلب Icon نهاية صمود الشباب على ملعبه Icon 20 ألف موظف ومتطوع لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
تقارير
حصاد اليوم
مداهمة منزله وسط حشود أنصاره

تفاصيل محاولة اعتقال عمران خان وهروبه من الشرطة

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
تفاصيل محاولة اعتقال عمران خان وهروبه من الشرطة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أفادت وسائل إعلام باكستانية عن توجه الشرطة إلى منزل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان لاعتقاله.

هروب خان

وقالت الشرطة الباكستانية إن رئيس الوزراء السابق عمران خان هرب من أمر الاعتقال في مقر إقامته في لاهور بعد أمر قضائي بإحضاره، بينما حذر مقربون منه من مواجهة بين قوات الأمن وأنصاره في مكان الحادث، وفقًا لبلومبرج.

ويطالب خان وحزبه بإجراء انتخابات مبكرة وقالوا إنهم سيقفون أمام المحكمة لدفع مطلبهم بإجراء انتخابات مبكرة. ورفض رئيس الوزراء شهباز شريف مطالبهم قائلًا إن حكومته ستكمل ولايتها التي تنتهي في أغسطس /آب من هذا العام.

مداهمة منزله

قال مسؤولون لوكالة بلومبرج، إن فريقًا من الشرطة وصل إلى منزل خان الخاص لاعتقاله، اليوم الأحد، لكن لم يتم العثور عليه على الفور، وصرح أكبر ناصر خان، المفتش العام لشرطة إسلام أباد، لوسائل الإعلام المحلية، بأنه يجب تقديم خان أمام المحكمة في 7 مارس الجاري.

وأفاد مسؤول الشرطة لتلفزيون ARY: “يجب أن تعتقله الشرطة”. وتابع: “نحن نناشد الناس ألا يعيقوا العملية القانونية لاعتقاله”.

تحذيرات أنصاره

وقال حماد أزهر، القيادي البارز في حركة الإنصاف الباكستانية، لـ Bloomberg News: “محاولة اعتقال عمران خان في قضايا وهمية واهية سيكون مزعزعًا للاستقرار في نظام يتعرض بالفعل للضغط”، محذرًا من اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

ويواجه رئيس الوزراء السابق، منذ الإطاحة به العام الماضي في استفتاء برلماني، عدة اتهامات من قبل أحزاب المعارضة حيث وجهت ضده أمام القضاء أكثر من تهمة، كما أن العديد من أحزاب المعارضة كانت تتهمه إبان توليه منصب رئاسة الوزراء بأن الجيش هو من أوصله إلى سدة الحكم.

تهم يواجهها خان

ومن ضمن التهم الموجهة إلى خان، تهمة الإرهاب والتحريض على القتل بسبب تجمع أعداد كبيرة من مناصريه احتجاجًا على قرار لجنة الانتخابات، حيث اتهمتهم الحكومة وقتها بأعمال تخريب، كما اتهمته المعارضة بمحاولة اغتيال أحد قيادات حزب الرابطة الإسلامية، جناح نواز شريف حيث تعرض الأخير لهجوم من قبل موالين لحزب إنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان وواجه خان أيضًا تهمًا تتعلق بتلقيه تمويلًا من الخارج من 16 حسابًا مصرفيًا سريًا، بالإضافة لتهمة بيعه هدايا تلقاها أثناء فترة توليه رئاسة الوزراء، وهذا الأمر ممنوع حسب قانونه البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة التسويقية لـ اللاعب السعودي
الرياضة

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة...

الرياضة
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر والباطن عن صمتهما
الرياضة

أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر...

الرياضة
الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين
السوق

الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين

السوق
لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا في العثور على ناجين بغازي عنتاب
السعودية اليوم

لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزًا صحيًا
أخبار رئيسية

متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417...

أخبار رئيسية