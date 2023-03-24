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تعلم منهما مقاييس الإعلام وأصوله

تفاصيل مكالمات الملك فهد والملك سلمان يوميًا مع عبدالعزيز خوجة

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٢ مساءً
تفاصيل مكالمات الملك فهد والملك سلمان يوميًا مع عبدالعزيز خوجة
المواطن - فريق التحرير

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كشف الوزير والسفير السابق عبدالعزيز خوجة، تفاصيل المكالمات اليومية التي كان يتلقاها من الملك فهد رحمه الله والملك سلمان.

وقال خوجة في لقاء على قناة mbc إن الملك فهد كان يتصل به ليلًا ليسأله عما يحدث في الإذاعة والتليفزيون وكان حريصًا  جدًا.

وأوضح أن الملك فهد علّمه مقاييس الإعلام، وفي الصباح، كان الملك سلمان يسأله من كتب هذا؟ ولماذا كتب؟، مضيفًا: أنهما المدرسة الحقيقية حيث تعلم الإعلام من الملك فهد والملك سلمان.

هجوم يلتسن

كما كشف خوجة موقفًا بشأن اتصال من الملك فهد إليه قبل 30 دقيقة من هجوم الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن على البرلمان السوفيتي.

ولفت خوجة إلى أنه بفضل متابعته الجيدة للمشهد السياسي حينها توقع هجوم يلتسن وكأنه في مركز القيادة، وكان متأكدًا أن يلتسن سينفذ تهديده ويضرب البرلمان.

وتابع: “قناة سي إن إن كانت وضعت كافة معداتها والكاميرات وغيرها لمتابعة المشهد بعد تفاقم الصدام حينها، فاتصل عليّ الملك فهد تقريبًا قبل الإنذار بنص ساعة، مثلًا الإنذار كان الساعة 5 فجرًا، هو اتصل الساعة 4.30، قالي إيش بيصير شايف كاميرات وسي إن إن ودبابات في الشوارع، قولتله والله اللي هيصير إن دول ما هيخرجوا من البرلمان ويلتسن هيضرب البرلمان بعد نص ساعة، قفل السماعة دون أي تعليق”.

واستطرد: “زوجتي كانت قبيل الفجر تسألني مع مين تتكلم، قولتها الملك فهد كان بيكلمني، قولته إن يلتسن سيضرب البرلمان بعد نص ساعة، قالت افرض اتصالحوا، افرض اتوصلوا لحل، يعني كيف تتكلم بثقة كأنك مركز في القيادة مع يلتسن، موضحًا أن حديثها له أشعره بالقلق للحظات، إلا أن بعد نصف ساعة بالظبط حدث ما كان يتوقع حدوثه، وقصف يلتسن البرلمان، ذلك في أكتوبر 1993”.

وأردف: “نص ساعة بالظبط زي ما تجرأت وقولت للملك فهد، فاتصل عليّ مرة أخرى الملك فهد وقالي صحيح ضرب، قولته طبعًا ضرب”.

وأشار خوجة إلى أن ميزة الملك فهد الله يرحمه أنه كان يتكلم في التليفون، وذلك على عكس الملك عبدالله كان لا يفضل المكالمات الهاتفية.

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