تفاصيل وفاة أسرة كاملة في حادث تصادم على طريق الرياض

في حادثة مأساوية، توفت عائلة بأكملها مكونة من “6 أفراد” في حادث سير على طريق الرياض المؤدي إلى وادي بن هشبل.

وحسب قناة “العربية”، ودعت محافظة العارضة بمنطقة جازان، يحيى الخبراني، الذي يعمل وكيل مدرسة وزوجته وأربعة من أبنائهما.

تصادم مع شاحنة

وروى سلمان الخبراني شقيق الزوجة، لـ”العربية” تفاصيل الحادثة، قائلًا إن عائلة شقيقته تعرضت لحادث في منطقة عسير يوم الخميس الماضي أثناء عودتها من رحلة سفر من الرياض متجهين إلى جازان، بعد قضاء الإجازة، واستعدادًا للفصل الدراسي الثالث.

وأشار إلى أن الأب يحيى وزوجته فاطمة، والأبناء محمد ونجوى وحسن وخالد توفوا جميعهم بعد تصادم سيارتهم مع شاحنة وجهًا لوجه.

اللقاء الأخير

وأكد: “نحن صابرون ونعزي أنفسنا فليس لنا إلا الصبر والسلوان”، معربًا عن حزنه حيث إنه لم يكن يعلم أن اللحظات الأخيرة التي جمعت عائلته بعائلة أخته خلال زيارتها له الأسبوع الماضي ستكون الأخيرة.