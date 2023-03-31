تقارير .. بنزيما يقترب من اللعب في الدوري السعودي

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أفادت تقارير إعلامية أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، بات قريبًا من الانتقال للعب في الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل 2023/ 2024.
🚨 حسب مصادر #ملعب_SBC: كريم بنزيما🇫🇷 يقترب من اللعب في الدوري السعودي. #قناة_SBC pic.twitter.com/99abKXmx9t
— #ملعب_SBC (@sbcsport) March 30, 2023
وذكر برنامج ملعب SBC المذاع على قناة SBC أن النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية بات قريبًا من اللعب في الدوري السعودي ولكن غير معلوم إلى أي ناد سينضم.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الهلال والنصر سيتنافسان على ضم نجم ريال مدريد، خاصة أن عقده سينتهي مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم التفاوض معه حتى الآن من أجل التجديد.
ويبدو أن تراجع مستوى المهاجم كريم بنزيما مع ريال مدريد، سبب كارثة للنادي الملكي خلال الفترة الحالية.
وقالت صحيفة As الإسبانية: إنه ولأول مرة منذ 20 عامًا لا يتواجد لاعب من ريال مدريد في قائمة أفضل 5 هدافين في الدوري الإسباني في هذه المرحلة من الموسم، في تلميح منها إلى أن أداء كريم بنزيما في الموسم الحالي وُصف بـ الكارثة بسبب تراجع معدل أهدافه منذ مشاركته في كأس العالم للأندية الذي أُقيم في فبراير الماضي في المغرب.