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ترحيب عالمي وعربي بالاتفاق بين البلدين

تقارير عالمية: اتفاق السعودية وإيران سيغير الشرق الأوسط

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
تقارير عالمية: اتفاق السعودية وإيران سيغير الشرق الأوسط
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أثار إعلان المملكة وإيران اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين، ردود أفعال على الصعيد الإقليمي والدولي، فيما أشارت تقارير الصحف العالمية إلى أن الاتفاق سيغير وجه الشرق الأوسط قريبًا.

التحالفات الإقليمية

وأوضحت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن محادثات إيران مع المملكة تنجح في نفس الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة.

وقالت سي إن إن: “التحول في التحالفات الإقليمية يجري على قدم وساق، بينما ارتفعت مكانة الصين في الشرق الأوسط على عكس واشنطن، وأظهرت بكين قدرة على تجاوز الخصومات العديدة التي تتقاطع مع الشرق الأوسط لأنها أقامت علاقات دبلوماسية جيدة في جميع أنحاء المنطقة”.

شرق أوسط أكثر استقرارًا

وبالعودة إلى الوراء ، كانت بكين مستعدة للتوسط في أحدث اختراق دبلوماسي للشرق الأوسط الذي مزقته الصراعات لسنوات، مع التأكيد في الوقت نفسه على تضاؤل النفوذ الإقليمي للولايات المتحدة، حسبما أفادت شبكة سي إن إن.

وأشارت تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي بواشنطن، إلى أن الكثيرين في واشنطن سينظرون إلى دور الصين الناشئ كوسيط مهم في الشرق الأوسط، إلا أن الحقيقة هي أن الاتفاق سيجعل الشرق الأوسط أكثر استقرارًا.

صفحة جديدة

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الاتفاق بين طهران والرياض سيكون له فوائد للعالم بخاصة المنطقة، حيث سيمنح الشرق أوسط فترة أكثر استقرارًا عبر تخفيف النزاعات الإقليمية في أماكن متفرقة مثل اليمن.

بدورها، وصفت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” المحادثات التي اختتمت، أمس الجمعة، بأنها فتحت صفحة جديدة في العلاقات السعودية الإيرانية. وقال وانغ يي، كبير المبعوثين الدوليين للرئيس شي، إن الاتفاق يشكل أيضًا نموذجًا لحل النزاعات والخلافات بين الدول من خلال الحوار والتشاور.

موقف الاتحاد الأوروبي

من جهته، رحب الاتحاد الأوروبي، السبت، بالاتفاق المعلن بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشر عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت، “يعترف الاتحاد الأوروبي بالجهود الدبلوماسية التي أدت إلى هذه الخطوة المهمة”.

وأضاف: “نظرًا لأن كلاًّ من المملكة وإيران يمثلان دورًا محوريًا لأمن المنطقة، فإن استئناف علاقاتهما الثنائية يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة ككل”.

ترحيب عربي

وعلى الصعيد العربي، رحبت الإمارات ومصر، اليوم السبت، بعودة العلاقات بين المملكة وإيران، وأكد بيان للرئاسة المصرية تقديره للخطوة المهمة لاستئناف العلاقات بين البلدين.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيانها: نقدر الخطوة المهمة لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران، وأضافت: “نتطلع إلى أن يكون للاتفاق مردود إيجابي إزاء سياسات إيران”.

من جهته، قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم السبت، إن عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة هامة نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة.

ونشر وزير الخارجية الإماراتي تغريدة، عبر تويتر اليوم السبت، مفادها: “عودة العلاقات بين السعودية الشقيقة وإيران خطوة هامة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار”.

 

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