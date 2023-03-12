تقبيل الملك سلمان للعلم يعكس اعتزاز القيادة براية التوحيد

يجسد العلم السعودي، العزة والفخر والكرامة والتوحيد والوحدة وتلاحم الشعب مع القيادة، كما يحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تقبيل العلم الوطني في مناسبات عدة ما يعكس اعتزاز القادة براية التوحيد التي لم تنكس على مدار 3 قرون.

الملك والعلم، في لوحة فنية تجسد الوطن ومحبته، بريشة الفنان ضياء عزيز. #همة_وطن pic.twitter.com/B4I38U9Gsm — وزارة الإعلام (@media_ksa) September 12, 2019

وقد ظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أكثر من مناسبة، وهو يُقبل العلم ، في لحظات عفوية جميلة تعكس الشعور الذي تحمله القيادة حفظها الله والمواطنون تجاه هذه الراية التي ترمز لوحدة المملكة وسيادتها وعزتها، منذ تأسيسها وإلى اليوم.

الملك القائد #سلمان_بن_عبد_العزيز يقبل العلم اليوم في حفل #حي_الطريف 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/nmbVCULxje — إذاعة يو اف ام (@ufmradio) December 9, 2018

تقبيل العلم بالمناسبات

وقد رصدت عدسات المصورين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يُقبل العلم في عدد من المناسبات، كان أبرزها خلال رعايته حفل العرضة السعودية بمحافظة الدرعية في فبراير من عام 2016.

وظهر الملك سلمان عقب انتهائه من أداء العرضة، وهو يُقبل العلم مرتين، قبل أن يتوجه إلى مقعده لمتابعة الحفل.

كما ظهر في مشهد عفوي أيضًا في عام 2016 وهو يُقبل العلم السعودي، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه ملك البحرين، حمد بن عيسى، له.

كما ظهر الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يُقبل العلم في ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث في 2019، وذلك بعد أداء العرضة.

حب المملكة وشعبها

وقد رسم الفنان التشكيلي، ضياء عزيز، صورة لخادم الحرمين الشريفين وهو يُقبل العلم، مؤكدًا أن ملامح الملك سلمان تدل على مقدار حبه للمملكة وشعبها ورايتها .

وقال عزيز: “أنا شفت اللوحة دي في فيديو وهو يقبل هذا العلم، يعني الحقيقة هذه اللوحة اللي فيها الملك سلمان في حميميته مع هذا العلم والانفعال الواضح على ملامحه وهو ماسك العلم ويقبله بهذه الطريقة تدل على مقدار حبه لهذا البلد ولهذا الوطن ولهذا الشعب”.

وأضاف عزيز في مقطع فيديو نشرته وزارة الإعلام على حسابها بموقع “تويتر”: “أوحت لي هذه الصورة لأرسم هذه اللوحة بهذا الشكل، وهي اللوحة اللي فيها مستوى محبة الملك سلمان لهذا الوطن”.

الاعتزاز بالهوية

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أكد أن الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بالهوية الوطنية، ورمزيته التاريخية.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” احتفاءً بيوم العلم إن “الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وبرمزيته التاريخية ذات الدلالات العظيمة، والمضامين العميقة، التي تجسد ثوابتنا، وتُعد مصدرًا للفخر بتاريخنا”.