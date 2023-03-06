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لرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية

تقويم التعليم توقع اتفاقية اعتماد برامجي لجامعة رياض العلم

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
تقويم التعليم توقع اتفاقية اعتماد برامجي لجامعة رياض العلم
المواطن - واس

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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اليوم الاثنين، اتفاقية لاعتماد برنامج بكالوريوس التمريض لجامعة رياض العلم، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة مدير عام الاعتماد البرامجي بمركز “اعتماد” الدكتور بندر بن عبدالرحمن الخيّال، ومن جانب الجامعة رئيس الجامعة المكلّف الدكتور محمد بن عبدالله الرافعي.

جودة التعليم

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

دراسة تقويم ذاتية

وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت أن المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي تخضع لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

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