تقويم التعليم: لا يوجد رقم مقعد للاختبارات الرقمية

رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد
أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لا يوجد رقم مقعد للاختبارات الرقمية، وسيتم التوجيه من قبل اللجنة.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر تويتر، حيث قال حساب العناية بالمستفيدين التابع للهيئة: لا يوجد رقم مقعد للاختبارات الرقمية؛ نرجو منك التوجه للمقر، وسيتم توجيهك من قبل اللجنة.
وفي وقت سابق، أوضحت هيئة تقويم التعليم أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء.
ونوهت الهيئة إلى إمكانية رفع الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.