تقويم التعليم: لا يوجد رقم مقعد للاختبارات الرقمية

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لا يوجد رقم مقعد للاختبارات الرقمية، وسيتم التوجيه من قبل اللجنة.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر تويتر، حيث قال حساب العناية بالمستفيدين التابع للهيئة: لا يوجد رقم مقعد للاختبارات الرقمية؛ نرجو منك التوجه للمقر، وسيتم توجيهك من قبل اللجنة.

إجراءات جودة

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة تقويم التعليم أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء.

ونوهت الهيئة إلى إمكانية رفع الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.