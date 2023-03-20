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بعد فوز برشلونة بثنائية

تقييم صادم لـ كريم بنزيما في الكلاسيكو

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
تقييم صادم لـ كريم بنزيما في الكلاسيكو
المواطن - فريق التحرير

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ظهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، بمستوى مخيب للآمال خلال الكلاسيكو ضد برشلونة ليحصد تقييمًا صادمًا.

فوز برشلونة ضد ريال مدريد

ولعب برشلونة ضد ريال مدريد، بالأمس على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهى الكلاسيكو بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 68 نقطة، معززًا تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة، وذلك قبل 12 جولة على نهاية المسابقة.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

مستوى مخيب لكريم بنزيما

وأكدت صحيفة “آس” المدريدية، أن كريم بنزيما قدم مستوى محبطًا، ومنحته (صفر من 10) كتقييم إجمالي لأدائه في الكلاسيكو ضد برشلونة.

وأضافت: “كريم بنزيما كان مختفيًا مرة أخرى في مباراة الأمس، ولم يقدم أي شيء على الإطلاق، حيث لم يستطع الحصول على الكرات من خلال التراجع للخلف، أو فرض أسلوب لعبه داخل منطقة الجزاء”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر madriduniversal

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “كريم بنزيما على بعد أميال من النسخة الرائعة للاعب الذي حصد جائزة الكرة الذهبية.. لقد كان بعيدًا عن إيقاع المباريات واتسم بالبطء”.

وجاء في ختام تقرير “آس”: “بنزيما لم يكن يركض أو يلعب، ولو عثر ريال مدريد على مهاجمه المتألق مرة أخرى في مباراة الأمس، لأصبح لدى الفريق كنز ثمين خاصة في اللعب على الأطراف، لكنهم ظلوا ينتظرونه لفترة طويلة”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden
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