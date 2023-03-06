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تكثيف الخدمات التوجيهية لقاصدي المسجد الحرام بالتزامن مع الإجازة الدراسية Icon الملكة رانيا تستعد لعقد قران ابنتها على طريقتها الخاصة Icon محمد نور: عبدالرحمن غريب أفضل لاعب سعودي حاليًّا بلا منافس Icon سيدة توثق لحظة استلامها وسام الملك عبدالعزيز Icon دولة كاملة بلا كهرباء Icon لا أهداف في مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد Icon مواصلة توزيع المواد الإغاثية السعودية لمتضرري الزلزال في حلب Icon هدف يُهدي النقاط الـ3 لـ روما ضد يوفنتوس Icon لحظة ضبط محال زينة تعدل ألوان المركبات دون تصريح في الرياض Icon مدير بنك يدخل بغيبوبة بسبب عضة كلب تملكه مذيعة مصرية شهيرة Icon

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أكثر من 130 معلمًا ومعلمة للحلقات القرآنية

تكثيف الخدمات التوجيهية لقاصدي المسجد الحرام بالتزامن مع الإجازة الدراسية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
تكثيف الخدمات التوجيهية لقاصدي المسجد الحرام بالتزامن مع الإجازة الدراسية
المواطن - فريق التحرير

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تواصل وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية جهودها وتقديم خدماتها، التي من شأنها إعانة العُمار والزوار في أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة، تزامنًا مع بدء الإجازة الدراسية.

تكثيف الخدمات

في غضون ذلك، قامت الوكالة بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، كما تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير) حيث وزّعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.

الحلقات القرآنية

وفي جانب تعليم القرآن الكريم وتلاوته وحفظه، فقد خَصصت عددًا من الحلقات القرآنية يقوم عليها أكثر من (130) معلمًا ومعلمة؛ وذلك ضمن برامجها الموجهة لقاصدي بيت الله الحرام؛ حرصًا منها على تعليم كتاب الله تعالى وتفسيره وتجويده، فيما تهتم مقرأة الحرمين الشريفين بتعليم القرآن الكريم باستخدام التقنية الحديثة، ويكون ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم “عن بعد” ليستفيد منها ملايين المسلمين من كافة بقاع الأرض.

كما تواصل وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية في إقامة برنامجها العلمي الدائم، وعدد من الدورات العلمية المتخصصة؛ وذلك إسهامًا منها لإيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين، بالإضافة إلى تقدم خدمات الإفتاء للمستفتين عن شعيرة العمرة والزيارة والأمور الشرعية الأخرى وفق المنهج الصحيح، من خلال توزيع عدد من أصحاب الفضيلة في المواقع وعلى مداخل ومخارج بيت الله الحرام للإجابة عن أسئلة قاصدي المسجد الحرام عبر (17) موقعًا منتشرة داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، و(23) كبينة هاتف مجاني و(5) مكاتب للإجابة عن السائلين هاتفيًّا، يقوم عليها ما يزيد على (70) من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تكثيف الجهود وتعزيز الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام وفق تطلعات ولاة الأمر في الارتقاء بجودة الخدمات.

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