Icon

أوليفر كان يكشف سبب إقالة ناجلسمان Icon طيران فرنسا يطلب إلغاء رحلات في 4 مطارات بسبب الإضرابات Icon خبراء يحذرون من فيروس جديد يظهر من بريطانيا Icon مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد الأصالة العمرانية لسقف مسجد الرويبة بالقصيم Icon سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا Icon تكريم استثنائي ينتظر ليونيل ميسي بالأرجنتين Icon الجماهير: رونالدينهو الأكثر متعة في تاريخ كرة القدم Icon نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج لـ بايدن Icon إشادة واسعة بأداء نيرمين محسن في طاش ما طاش Icon توخيل: البايرن يُمكنه المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد التتويج بلقب مونديال 2022

تكريم استثنائي ينتظر ليونيل ميسي بالأرجنتين

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
تكريم استثنائي ينتظر ليونيل ميسي بالأرجنتين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد نجم فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي لنيل تكريم استثنائي في الأرجنتيني، تقديرًا لدوره الفني والقيادي في التتويج بلقب كأس العالم 2022.

الأرجنتين تُكرم ليونيل ميسي

وذكرت قناة tyc sports الأرجنتينية: “الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يستعد لمنح ميسي تكريمًا من نوع خاص، كونه أعظم رموز راقصي التانغو، بعد الفوز بلقب مونديال قطر 2022“.

وأضافت: “اتحاد الكرة سينظم لقاء بين ليونيل ميسي وممثلي أندية كرة القدم الأرجنتينية، كما أنه سيتناول الإفطار مع القادة ولاعبي كرة القدم من 28 ناديًا في دوري المحترفين”.

ميسي يكسر رقمًا قياسيًا جديدًا على إنستقرام
ميسي

وتابعت قنا: ” tyc sports فكرة الحدث تتمثل في أن يكون ذلك تقديرًا وتكريمًا جديدًا للنجم ليونيل ميسي، بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر”.

وجاء في ختام التقرير: “ممثلي الأندية سيستغلون اللقاء مع ميسي لتقديم له العديد من الهدايا المختلفة مثلما فعل رئيس ريفر بليت معه قبل مباراة بنما، بملعب المونومينتال التي انتهت بفوز التانغو بهدفين دون رد”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @fifaworldcup_ar

فوز منتخب الأرجنتين باللقب

ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في الفوز بلقب كأس العالم على حساب نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، ليحصد البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1978 و1986.

منتخب الأرجنتين
جانب من تتويج الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى العراقية
العالم

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى...

العالم
القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد...

الرياضة
هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج الملك تشارلز
مشاهير

هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج...

مشاهير
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن

آخر الاخبار
الملك سلمان : نسأل الله أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه وأن يوفقنا للخيرات فيه
أخبار رئيسية

الملك سلمان : نسأل الله أن يعيننا...

أخبار رئيسية
عصابة تسرق 3 آلاف تصميم من سبيس إكس وتهدد ماسك
العالم

عصابة تسرق 3 آلاف تصميم من سبيس...

العالم
نائب أمير الرياض يسأل أحد المنومين عن الخدمة بمستشفى وادي الدواسر
السعودية اليوم

نائب أمير الرياض يسأل أحد المنومين عن...

السعودية اليوم
مركز الفلك الدولي يعلن موعد بدء شهر رمضان
العالم

مركز الفلك الدولي يعلن موعد بدء شهر...

العالم