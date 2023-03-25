تكريم استثنائي ينتظر ليونيل ميسي بالأرجنتين

يستعد نجم فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي لنيل تكريم استثنائي في الأرجنتيني، تقديرًا لدوره الفني والقيادي في التتويج بلقب كأس العالم 2022.

الأرجنتين تُكرم ليونيل ميسي

وذكرت قناة tyc sports الأرجنتينية: “الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يستعد لمنح ميسي تكريمًا من نوع خاص، كونه أعظم رموز راقصي التانغو، بعد الفوز بلقب مونديال قطر 2022“.

وأضافت: “اتحاد الكرة سينظم لقاء بين ليونيل ميسي وممثلي أندية كرة القدم الأرجنتينية، كما أنه سيتناول الإفطار مع القادة ولاعبي كرة القدم من 28 ناديًا في دوري المحترفين”.

وتابعت قنا: ” tyc sports فكرة الحدث تتمثل في أن يكون ذلك تقديرًا وتكريمًا جديدًا للنجم ليونيل ميسي، بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر”.

وجاء في ختام التقرير: “ممثلي الأندية سيستغلون اللقاء مع ميسي لتقديم له العديد من الهدايا المختلفة مثلما فعل رئيس ريفر بليت معه قبل مباراة بنما، بملعب المونومينتال التي انتهت بفوز التانغو بهدفين دون رد”.

فوز منتخب الأرجنتين باللقب

ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في الفوز بلقب كأس العالم على حساب نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، ليحصد البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1978 و1986.