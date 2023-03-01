تكريم فايز الشهري لجهوده في حفظ التراث بـ عسير

كرّمت مؤسسة “عطاء ووفاء”- إحدى المؤسسات الخيرية الرائدة في تكريم الشخصيات الوطنية المتميزة- المواطن فايز بن عبدالله الشهري، في مجلسه التراثي بمحافظة تنومة؛ وذلك نظير اهتمامه بحفظ العادات والتقاليد القديمة التي يتميز بها أهالي المنطقة، وعرضها للزوار من الداخل والخارج بأساليب تحاكي الماضي.

الشخصيات البارزة

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الأستاذ ناصر بن عبدالله العواد، حرص المؤسسة على تكريم الشخصيات ذات التأثير البارز التي أسهمت في بناء المجتمع وتنمية الوطن، منوهًا بالجهود التي يبذلها “الشهري” في المحافظة على التراث، والتعريف بمقومات المنطقة الثقافية والتاريخية وما تتميز به من تنوع في العادات والتقاليد، مما يسهم في مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتنفيذًا لما بنيت عليه إستراتيجية المنطقة بأن تكون عسير وجهة عالمية طوال العام يستلهم منها الجميع الانسجام ما بين الأصالة والحداثة المبنية على مكامن قوتها من الأصالة والطبيعة.

رعاية التراث

وأشار “العواد” إلى أن التكريم يأتي امتدادًا لتكريم عدد من المبادرين في خدمة التراث بمختلف مجالاته، انطلاقًا من حرص المؤسسة على المشاركة المجتمعية في رعاية التراث والاهتمام به والمحافظة عليه وتحفيز المهتمين به.

المتاحف مفتاح ثقافة المجتمع

من جانبه، أعرب المواطن فايز بن عبدالله الشهري الملقب بـ”دحدوح” عن شكره وتقديره للمؤسسة وأعضائها على هذه المبادرة، مستعرضًا تاريخه في جمع التراث ومؤكدًا على أهمية المتاحف التي تعتبر مفتاحًا لثقافة المجتمع ومرجعًا تاريخيًّا للبلدان فهي إحدى الطرق التي تربط علاقة الحاضر البلدان بماضيها، كما أنها وسيلة لعرض التاريخ والحضارة القديمة والتعريف الحي بالتقاليد الخاصة بحياة الشعوب، مشيدًا بما تحظى به المتاحف من اهتمام ودعم مستمر من قيادة المملكة الحكيمة.

وفي نهاية اللقاء، قدّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة “عطاء ووفاء للوطن” وأعضاء المؤسسة هدية تقديرية للمواطن الشهري، عرفانًا بجهوده الكبيرة في حفظ التراث والاهتمام به.